è il big match della 18esima giornata di Serie A. Il derby d'Italia numero 238, il 202esimo in campionato, è tornato ad essere un crocevia importantissimo per la corsa scudetto e per la rincorsa al, impegnato domani sera a Cagliari e primo alla vigilia delle due gare, a +3 sui nerazzurri e a +7 sui bianconeri, che però hanno una partita da recuperare (la celebre Juventus-Napoli).Chi sarà l'antagonista dei rossoneri lo dirà il campo con i nerazzurri padroni di casa e allenati dache arrivano alla gara praticamente in formazione tipo con l'unica assenza certa di Danilo D'Ambrosio. Più complicata la gestione diche recupera in extremis Chiesa e Mckennie, ma non avrà a disposizione De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro ancora alle prese con il Covid e l'infortunato Dybala. Presenti e attesi protagonisti i 4 bomber,da un lato edall'altro.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo.