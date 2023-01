Romelu Lukaku torna a parlare e lo fa rilasciando una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: "I tifosi dell'Inter sono tifosi veramente speciali, i migliori che ho visto nel mondo. Sono sempre lì ad aiutare la squadra anche nei momenti di difficoltà".



SORPRESA - "Sono rimasto sorpreso, pensavo fossero ancora arrabbiati, ma penso che tanti sappiano che io ho sempre avuto l'Inter nel cuore, anche se sono andato via. Ho parlato con i miei compagni e con la società, spiegando loro i motivi per i quali ero andato via. Sono tornato e voglio restare anche in futuro: questo vuol dire che per me l'Inter è tutto. Tutti lo sanno. Ora io e la squadra dobbiamo portare il club al successo e poi parleremo".



L’INFORTUNIO - "E' stato più grave del previsto, era rotto il tendine del flessore: pensi sempre di poter tornare velocemente, avevo però la sensazione che le cose non andassero bene. È stata la prima volta per me in 13 anni. Casa mia è come un ospedale, ho tutto per recuperare veloce. Ma non ci sono riuscito, sono andato al Mondiale, ho giocato l'ultima partita con due allenamenti in quattro mesi. C'era delusione, però mi sono detto subito che non ero al 100%: dovevo staccare per poi cominciare da zero. Ho cominciato a lavorare a Dubai, sono tornato qui, mi hanno massacrato dieci giorni giustamente, ho tanta voglia di tornare in campo. A chi dice che non sono più quello di due anni fa? Rispondo che ci vediamo".