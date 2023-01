Inter e Napoli riabbracciano la Serie A con il big match di San Siro, già decisivo per le sorti del campionato. Il match, valido per la 16esima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 4 gennaio, alle ore 20:45 (in diretta su in diretta su DAZN, Zona DAZN - canale 214 di Sky - , TimVision e Sky Go). L'Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro il Napoli, dopo aver centrato due vittorie nelle precedenti sette sfide casalinghe.



NUMERI - Il Napoli ha perso 68 delle 152 sfide di Serie A contro l’Inter: solo contro la Juventus ha subito più sconfitte nella competizione (70). Inoltre, l’Inter è la squadra che in casa ha battuto più volte i partenopei in Serie A (50V, 17N, 9P), grazie a 143 gol segnati.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi S.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti