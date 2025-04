Inter, Dumfries out fino al ritorno col Bayern: si allungano i tempi di recupero

Un conto sono i desideri, altro conto è la realtà che via via si palesa di fronte: è ancora nella memoria di tutti il gesto del calciatore olandese che a Bergamo, dopo aver avvertito la fitta alla coscia, ha chiesto ai medici una benda per poter continuare a giocare. Il giorno successivosi era già capito che il calciatore avrebbe dovuto correre contro il tempo per tornare a disposizione per la sfida di Champions contro il Bayern.

La volontà di Dumfries era quella, il calciatore avrebbe tenuto molto a prendere parte al quarto di Champions contro i tedeschiNei giorni scorsi il calciatore ha iniziato a metabolizzare che la data del suo rientro potesse slittare di un bel po’,Il piano di recupero lascia sempre un margine di qualche giorno, difficile essere precisi in merito al pieno recupero di un atleta quando si ragiona su tempi lunghi.Il calciatore si sta curando in Olanda e il suo rientro a Milano è previsto nel giro delle prossime 48 ore.