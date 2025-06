AFP via Getty Images

Milan, Vanderson non rientra nei parametri

10 minuti fa



Nei giorni scorsi il terzino brasiliano Vanderson è stato accostato al Milan. Classe 2001, gioca nel Monaco dal gennaio 2022 quando fu comprato dal Gremio per 11 milioni. In quattro anni e 125 presenze ha trovato la via della rete in 8 occasioni servendo anche 14 assist decisivi.



COSTA 40 MILIONI - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Monaco valuta Vanderson non meno di 40 milioni di euro. Una cifra importante e sicuramente fuori dai parametri del Milan. Il club rossonero dovrà guardare altrove per rinforzare la corsie laterali.