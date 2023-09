L'Inter si prepara al derby, quando ormai mancano 2 giorni alla tanto attesa sfida. Nel gruppo che è sceso in campo ad Appiano Gentile per la seduta d'allenamento di oggi manca però Alexis Sanchez, unico giocatore non ancora rientrato dagli impegni con la Nazionale cilena. Alla base di questa assenza, riporta Sky, un problema logistico legato al suo ritorno dal Sudamerica.



DIFFICOLTA' LOGISTICHE - Il nuovo attaccante dell'Inter è sceso in campo nella notte tra martedì e mercoledì scorso nel match tra Cile e Colombia. Avrebbe poi dovuto far ritorno entro la mattina di oggi, giovedì 14 settembre, per svolgere l'allenamento pomeridiano dell'antivigilia con la squadra, ma sono subentrati dei problemi logistici legati al volo di ritorno verso l'Europa. Problemi che hanno ritardato la sua partenza impedendogli di aggregarsi ai compagni. Da capire se al suo arrivo a Milano si dedicherà ad una seduta personalizzata. Altrimenti, si aggregherà al gruppo nella giornata di domani. Gli altri sudamericani, Cuadrado e Lautaro, sono invece tornati già oggi a disposizione di Inzaghi: personalizzato per il colombiano e lavoro in gruppo per il capitano.