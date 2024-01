Intermania, due anni di testa a testa con la Juve: le polemiche arbitrali spengono quelle sul calendario

Cristian Giudici

Campioni d'inverno. L'Inter chiude battendo il Verona (con un finale da brividi) uno splendido girone d'andata, in cui ha raccolto la bellezza di 48 punti sui 57 disponibili in 19 giornate. Non facendo bottino pieno soltanto in 4 occasioni: 2 in casa (sconfitta contro il Sassuolo e pareggio col Bologna) e 2 in trasferta (pareggi con Juventus e Genoa). Nell'era della Serie A a 20 squadre i nerazzurri hanno fatto meglio solo due volte con Roberto Mancini in panchina nel 2006/07 (51 punti) e nel 2007/08 (49).



Si tratta della miglior prima metà di campionato per Simone Inzaghi, che ha fatto ben 11 punti in più rispetto alla passata stagione. In pratica la sua Inter sta viaggiando allo stesso ritmo del Napoli di Spalletti campione d'Italia con 2 punti (48-50) e 2 gol segnati in meno (44-46), ma anche 5 gol subiti in meno (9-14) e una migliore differenza reti (+35 a +32). La grande differenza sta nell'inseguitrice: l'anno scorso il Milan era secondo con 12 punti in meno del Napoli, invece ora la Juve è a -2 dall'Inter.



Nerazzurri e bianconeri stanno mantenendo lo stesso passo ormai da due anni: nel girone di ritorno 2021/22 l'Inter ha raccolto 38 punti e la Juve 36; nel girone d'andata 2022/23 la Juve 38 (al netto dei 15 punti di penalizzazione, poi ridotti a 10) e l'Inter 37; nel girone di ritorno 2022/23 l'Inter 35 e la Juve 34; nel girone d'andata 2023/24 l'Inter 48 e la Juve 46. In totale fanno 158 punti per i nerazzurri e 154 per i bianconeri. L'equilibrio regna anche negli scontri diretti con quattro vittorie dell'Inter (due ai tempi supplementari), due della Juve e due pareggi con 10 gol nerazzurri e 8 bianconeri.



Una situazione di equilibrio in cui ogni minimo dettaglio può fare la differenza. In questo senso si spiegano anche tutte le polemiche arbitrali. L'Inter viene da due episodi a proprio favore, infatti i gol segnati da Arnautovic a Genova e da Frattesi col Verona sono viziati dai falli in area offensiva di Bisseck e Bastoni. In quest'ultimo caso, scherzo del destino, al Var c'era Nasca. Lo stesso presente in altre due partite con errori a favore di Juventus (rigore non dato al Bologna) e Milan (gol della vittoria a Genova viziato da un tocco col braccio di Pulisic).



Gli errori di arbitri e Var hanno di fatto spento la sterile polemica sul calendario. Anche vincendo le prossime due trasferte a Monza e a Firenze, l'Inter rischia di presentarsi allo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro dietro alla Juve. Che, dopo i quarti di finale in Coppa Italia di giovedì col Frosinone, gioca in casa martedì 16 gennaio col Sassuolo, poi fa visita al Lecce e quindi riceve l'Empoli. La Supercoppa italiana in Arabia Saudita costringe l'Inter a rinviare il turno interno con l'Atalanta, che sarà recuperato mercoledì 28 febbraio. Poi la squadra di Gasperini sarà impegnata sul campo della Juventus il 10 marzo, tra l'andata e il ritorno degli ottavi di finale in Europa League. Dettaglio di non poco conto.