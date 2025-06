Italia Under 21, sarà turnover con la Spagna. Nunziata: "Farò qualche cambio, abbiamo 4 diffidati e serve riposare"

Getty Images

Il ct dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha presentato in conferenza stampa l'ultima gara del girone A dell'Europe di categoria che vedrà gli Azzurrini affrontare la Spagna. Entrambe le squadre sono già qualificate ai quarti di finale e si giocano il primo posto. Baldanzi infortunato potrebbe recuperare proprio per la fase ad eliminazione diretta, ma il suo potrebbe non essere l'unico cambio nell'11 che vedremo in campo in Slovacchia.“Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di vincerla perché ci teniamo a chiudere in testa il girone. Poi vedremo se arriveremo primi o secondi e che avversaria prenderemo ai quarti”.

“Farò sicuramente qualche cambio perché abbiamo quattro giocatori diffidati (Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti, ndr) e qualcuno che ha giocato due partite e ha bisogno di riposare. Visto che abbiamo l’opportunità di poterlo fare è giusto gestire queste cose, anche perché i 23 ragazzi che ho portato qui sono tutti ottimi calciatori. Quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore”.“Ogni partita fa storia a sé, conosciamo le qualità della Spagna e sappiamo che in fase offensiva è molto forte. Da parte nostra c’è voglia di fare una grande partita”.

"Faccio un grosso in bocca al lupo al mister, ha un compito non facile ma sicuramente farà grandi cose. Non l’ho ancora sentito, mi hanno detto che potrebbe venire a vedere qualche partita in Slovacchia. Mi farebbe molto piacere. In questi anni c’è sempre stata grande collaborazione tra la Nazionale maggiore e l’Under 21, penso che continuerà ad esserci”."Negli ultimi anni abbiamo ottenuto tanti successi, l’Europeo con l’Under 19 e l’Under 17, tante finali e semifinali. La Spagna da anni ottiene risultati incredibili, ma anche noi ci difendiamo