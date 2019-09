Sono sorridenti i volti di Giorgioe del suo agente Davide Lippi. Questo è ciò che traspare da una fotografia postata sul profilo Instagram dell’agente che ritrae i due in un sincero abbraccio. A corollario la frase che suona come un incitamento: “non si molla mai” Nonostante la lesione del legamento crociato del ginocchio destro che terrà fuori il capitano bianconero per i prossimi mesi, non si perde la voglia di scherzare e soprattutto di guardare in positivo. Il capitano sarà operato domani domani in Austria e farà rientro a Torino nella giornata di giovedì.