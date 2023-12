L'ex portiere bianconero Rubinho ha parlato a Tuttosport del momento della Juve: "Mister Allegri è il top player e il vero segreto di questa Juve. Giocando una volta alla settimana, ha avuto più tempo per lavorare sui giocatori e direi proprio che ci sta riuscendo. L’Inter resta la favorita, anche se devono stare attenti. Allegri quando va in testa non lo prendi più. Se la Juve fa il sorpasso, ci sarà da divertirsi…".