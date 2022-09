Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato a Mediaset dopo il ko con il Benfica.



"Abbiamo iniziato benissimo, poi c'è stato una specie di blackout che ci succede spesso. Se sapessimo da cosa deriva ci avremmo già messo mano. Ora dobbiamo stare zitti e lavorare. Così non va bene, dobbiamo capire su cosa intervenire, soprattutto i più grandi, per trovare la soluzione. Non c'è un'altra strada".