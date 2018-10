Francesco Baldini, tecnico della Juventus Primavera, commenta così il pareggio nel derby contro il Torino: "Petrelli? Se non avesse questa disponibilità non starebbe giocando. La svolta è arrivata questa estate quando ha cambiato il suo modo di giocare da ragazzino, che non è un offesa ma lui è un 2001 quindi è ancora giovane. Gli Allievi non sono la Primavera, ci sono stati episodi in preparazione, nel periodo di ritiro durante il quale ho avuto discussioni con lui che però ha capito la situazione, ne voglio 25 così. Parlo del singolo perché giusto che siano tutti così. Da lui a Pablo che era abituato a fare la prima punta e ora rincorre facendo 100 metri".