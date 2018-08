La Juventus è sempre molto attenta sul mercato quando si parla di giovani talenti. Motivo per cui non è sfuggito ai bianconeri il nome di Rafael Leao, attaccante classe '99 dello Sporting. Secondo quanto riportato da A Bola in Portogallo, i bianconeri hanno offerto 1.5 milioni di euro al club per liberare il suo cartellino, oltre a un ingaggio da 250.000 a stagione al calciatore. Lo Sporting sta valutando la cessione.