In estate fu Muratore, ora è il turno di Tongya, finito al Marsiglia, e la coppia Petrelli-Portanova, passati al Genoa nell'affare Rovella. La Juventus torna a far respirare il bilancio e lo fa, ancora, grazie alle valutazioni di giovani che faticano a trovare spazio in A e in B, lo trovano in Serie C, e che vengono pagati come giocatori della massima categoria. Esempio: Tongya, in scadenza di contratto a giugno, è stato valutato 8 milioni di euro. Per la stessa cifra è stato comprato Arkadiusz Milik...



E partendo da qui, dalla cessione di Tongya, 10 presenze quest'anno nel Girone A di Serie C, ​ la classifica di CM di questa settimana è dedicata alle 10 plusvalenze salvabilancio dei bianconeri. Non andremo a elencare i Pogba, i Coman, i Cancelo o i Lemina, quelli che un vissuto più o meno importante, da giocatori veri, lo avevano, ma gli altri, quelli usciti dal settore giovanile o che comunque la Juve ha preso da giovanissimi. E che magari la maglia della Juve non l'hanno mai indossata.