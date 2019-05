La Juventus vuole Federico Chiesa. E, come scrive Tuttosport, per arrivare all'esterno della Fiorentina, il club bianconero è pronto a delle cessioni di lusso: sul mercato, infatti, ci sono Douglas Costa, Juan Cuadrado e Miralem Pjanic. Una partenza di lusso per un arrivo di lusso, col classe '97 che piace, e molto, anche all'Inter.