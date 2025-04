Juventus, Conceicao: dal riscatto sicuro al rischio addio senza Champions. E c'è il problema Mondiale per Club

C'era un tempo, neanche troppo lontano in cuiera già virtualmente un giocatore della Juventus a titolo definitivo. L'esterno offensivo ex-Porto era entrato a gamba tesa sul mondo bianconero convincendo tutti delle sue qualità e aprendo fin da subito alla possibilità di trasformare il semplice prestito estivo in un'operazione riscatto da imbastire con il Porto in tempi rapidi.non più nelle mani di Thiago Motta e con un futuro tutto da scrivere, compreso quindi il suo.

Va ricordato che Chico Conceicao è arrivato a Torino con la formula dellegati ai risultati sportivi. Niente riscatti prefissati, men che meno obbligatori. A onor del vero fin da subitoLa possibilità di trasformare il prestito in acquisto è stata paventata al club lusitano che non ha fatto muro sull'

Conceicao, infatti, ha sempre potuto liberarsi dal proprio accordo col PortoIl prestito con un'onerosità così alta della scorsa estate lasciava presagire che un riscatto potesse già essere stato fissato dal dscon una sorta di gentlemen agreement fra club, ma oggi tutto potrebbe - il condizionale è d'obbligo dato il momento della Juventus - essere cambiato.Da quei giorni di novembre, infatti,e hanno iniziato a far scricchiolare la scelta anticipata di investire cifre importanti per lui. Anche ipotizzando uno sconto sul costo finale del cartellino, infatti,per un giocatore come lui ine con il rischio diLeague è considerato oggi più che rischioso.

E c'è di più perché l'arrivo a Torino dinon rappresenta, ancora, la scelta definitiva sul futuro della panchina bianconera. L'allenatore croato si gioca il suo futuro in campo e, ma le sue idee tattiche, al di là di quanto fatto vedere col Genoa con solo 3 allenamenti alle spalle, si conciliano con il modo di stare in campo di Conceicao?Per Chico c'è infine un altro problema. Tudor è già stato confermato come allenatore fino al termine delIn sostanza, chi deciderà le mosse future bianconere potrebbe arrivare a Torino solo dopo l'addio di Conceicao a meno di ulteriori accordi ponte con il Porto. Ad oggi ci sono solo 8 gare certe davanti a lui. Portare la Juventus in Champions potrebbe essere il primo tassello per cementare il suo futuro alla Continassa.