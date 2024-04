Juventus-Fiorentina: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Obiettivo. Massimilianoè stato chiaro: la Juventus deve "consolidare" il terzo posto, raggiungere l'Europa che conta il prima possibile. Come? Interrompendo la striscia di risultati negativi in Serie A, a partire dal match dello Stadium contro laPer la, oltre a onorare una storica rivalità, c'è la grande occasione di risalire sul treno europeo, in attesa del recupero con• Partita: Juventus-Fiorentina• Data: domenica 7 aprile 2024

GUARDA JUVE-FIORENTINA SU DAZN

• Dove: Allianz Stadium (Torino)• Orario: 20:45• Canale TV: DAZN (canale 214 del decoder Sky)• Streaming: DAZN• Competizione: 31ª giornata di Serie AAllegri ha confermato la mancanza di assenti, ma solo domattina deciderà la formazione da mandare in campo. La sensazione è che possa ripartire dall'undici che hanno vinto in Coppa Italia contro la Lazio, con la sola eccezione di Szczesny, pronto a riprendersi il posto da titolare. Per la Fiorentina, ampia turnazione in difesa dopo il match con l'Atalanta. Biraghi dal 1', così come Dodo. In avanti resistono i dubbi: Sottil o Kouamé con Beltran, Belotti e Nico Gonzalez.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All. AllegriTerracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonalez, Beltran, Sottil, Belotti. All. Italiano