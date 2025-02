sabattini

Juventus, Milik torna in Polonia per curarsi: le ultime sul suo rientro

Paolo D'Angelo

11 minuti fa



Arrivano novità per quanto riguarda Arek Milik. L'attaccante di proprietà della Vecchia Signora non è mai stato a disposizione di mister Thiago Motta in questa stagione e come riportato da Ilbianconero, il classe 1994 non si trova nemmeno a Torino. Il centravanti, infatti, in questi giorni ha fatto rientro in Polonia per proseguire lì la riabilitazione. Nel periodo precedente, invece, aveva continuato a lavorare alla Continassa, ma sempre a parte.



Ricordiamo che Milik doveva tornare a disposizione di Thiago Motta a inizio stagione, ma i tempi di recupero (il giocatore si era fermato nell'ultima amichevole prima dell'Europeo) si sono allungati fino a far propendere per un recupero totale verso la fine del 2024. Quando tutto sembrava pronto per il suo reintegro in gruppo, un nuovo infortunio, che ne ha ulteriormente ritardato il rientro in campo. Al momento, però, ​non ci sono certezze su quando Thiago Motta potrà contare sul 30enne.