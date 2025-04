Juventus Next Gen, ora i playoff. Si parte da Benevento dopo la grande rimonta

Getty Images

Dopo l'ufficialità dell'avversario, adesso è arrivata anche la data:La partita si disputerà domenica 4 maggio, alle ore 20, in trasferta allo stadio "Vigorito". Sarà una serata intensa, con tutte le gare del girone C in contemporanea: oltre a Benevento-Juventus Next Gen, in programma anche Catania-Giugliano e Potenza-Picerno.La formula è semplice e spietata: si gioca tutto in 90 minuti, senza tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, a qualificarsi sarà la squadra meglio piazzata nella regular season. Per i bianconeri di Brambilla, dunque, l'obiettivo è chiaro: vincere. In caso di pareggio, infatti,, forte del sesto posto conquistato in campionato.

Non sarà una sfida semplice, ma nemmeno un'impresa impossibile. I precedenti stagionali raccontano di una netta vittoria giallorossa all'andata, nel settembre scorso sotto la gestione Montero, con un pesante 4-1. Tutt'altra storia invece il ritorno, disputato a Biella: grazie a una prestazione maiuscola di, la Juventus Next Gen si impose 2-0, alimentando le sue speranze playoff.Da quel 9 febbraio ad oggi, è cambiato tutto: la squadra bianconera ha inanellato una lunga serie di risultati utili consecutivi, risalendo dalle zone basse della classifica fino a conquistare il nono posto e un posto nei playoff. Ora l'obiettivo è continuare a stupire.

Non mancano però le difficoltà: la difesa sarà rimaneggiata a causa delle espulsioni di, rimediate nell'ultima sfida contro il Messina. Tuttavia, Brambilla potrà contare sui rientri di, oltre che su, che saranno disponibili per il match. L'entusiasmo è alto, la voglia di sorprendere pure. Dopo aver compiuto un'autentica impresa nella regular season, la Juventus Next Gen è pronta a giocarsi tutto in una notte.