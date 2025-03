Juventus, Thuram: "L'esultanza come mio fratello Marcus? Lui è il mio idolo, nessuna sfida, non è geloso"

AFP via Getty Images

Il centrocampista della Juventus,ha parlato a Dazn nell'immediato post-partita della sfida vinta per 2-0 contro il Verona e in cui il suo gol ha sbloccato l'equilibrio della gara."Non posso dire che sono determinante. La squadra mi aiuta a giocare bene e fare gol, giochiamo da squadra. Adesso c’è la partita contro l’Atalanta, dovremo fare una buona settimana per arrivarci bene. Pensiamo partita dopo partita."L'esultanza? Quella di mio fratello che è il mio idolo, non è geloso".

Poi a Sky ha parlato anche di Scudetto:- "Era importante fare gol perché loro avevano un assetto molto difensivo, poi abbiamo fatto il secondo ed è stato anche quello importante"."Come sempre noi guardiamo partita dopo partita, cresciamo partita dopo partita. È importante vincere più gare possibile da qui alla fine".