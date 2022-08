Il Liverpool ha perso per infortunio Naby Keita e nella serata di ieri il manager Jurgen Klopp ha fatto capire in conferenza stampa di gradire un rinforzo a centrocampo al suo posto. Secondo la stampa inglese fra i nomi che potrebbero far comodo ai Reds c'è anche Leandro Paredes, in uscita dal PSG e obiettivo di mercato di Roma e Juventus.