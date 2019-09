Davvero curioso come cambino velocemente le cose nel mondo del calcio. Prendiamo ad esempio la doppia situazione Khedira-Matuidi. I giocatori erano in procinto di lasciare la Juve in estate ma, complice la ferrea volontà di voler rimanere in bianconero, si sono riguadagnati sul campo (d’allenamento) le stellette da titolari. Maurizio Sarri nutriva scetticismo nei loro confronti, non per la cifra tecnica e per l’esperienza (altissime entrambe, si parla di due campioni del mondo) ma per la capacità di adattarsi alla sua idea di gioco. Gli allenamenti e le partite di precampionato sono bastate per consegnare alla coppia di centrocampisti le chiavi della mediana bianconera. Il tedesco vuole riprendere la scena dopo aver saltato quasi per intero la scorsa stagione. Il francese vuole ritornare sugli ottimi livelli del primo anno in bianconero dopo aver sofferto un po’ la sbornia post mondiale. I nuovi arrivati, Rabiot e Ramsey, dovranno faticare non poco per guadagnarsi i gradi per la titolarità.