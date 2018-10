L'Inter vince e convince contro il PSV, ma a volte soffre ancora troppo. La squadra di Spalletti, come affermato dalla stesso tecnico, può e deve migliorare nella gestione di alcuni momenti della partita e la Gazzetta dello Sport si chiede cosa accadrà a quel punto, quando i nerazzurri saranno riusciti a sistemare i propri difetti.



“E quando l’Inter giocherà davvero bene che cosa succederà? Per il momento vince, siamo alla quinta di fila (dal Tottenham al Psv più le tre di campionato), crea occasioni e soprattutto mette una serissima ipoteca sulla qualificazione. Affermando una superiorità indiscutibile sul Psv, come fanno le grandi: non era scontato di questi tempi, invece alla lunga s’è visto chi era più forte, pur rischiando oltre il dovuto. Non poteva chiedere di più Spalletti. La stagione sembra volgere al bello. Tutto s’è incastrato come da sogni della vigilia: il Tottenham non poteva fermare il Barcellona, mentre l’Inter è andata a prendersi questo 2-1 a Eindhoven, ancora in rimonta, portandosi a +6 sugli inglesi. Con un po’ d’attenzione gli ottavi non dovrebbero sfuggire”.