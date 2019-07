Non c'è solo l'attacco. E quindi il caso Higuain, il punto interrogativo Mandzukic o l'attesa per Kean.. Ci lavora quotidianamente Fabio Paratici, il ds bianconero è operativo in attesa di qualche uscita richiesta anche da Maurizio Sarri per sfoltire un gruppo decisamente numeroso. Ecco perché ci sono, oltre ovviamente al caso Perin.- La priorità va a fare cassa grossa con. La Juventus sta ancora lavorando colper trovare una soluzione tra la richiesta da 60 milioni e l'offerta di 40 milioni più Danilo che non viene accettato da Paratici; nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto per cercare un punto d'incontro. Poi c'è il capitolo centrocampo, perchée la Juve spera possa dare il via libera per liberarsi del suo ingaggio non essendo più centrale nel progetto. Ci sarà infine un nuovo punto della situazione con il Milan per: i rossoneri spingono e sono pronti a fare un sacrificio, ma la. La Juve non vuole perderlo, il Milan ritenta, braccio di ferro aperto con l'infortunio di Chiellini che non aiuta a far cambiare la linea dura di Paratici. Ma. Ad oggi, Demiral è meno vicino all'addio.