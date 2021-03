Lady Fonseca ritrova lo Shakhtar. Katerina Ostroushko lavorava infatti nella comunicazione del club di Donetsk, prima di sposare Paulo, ex tecnico proprio degli ucraini: la doppia sfida di Europa League, in programma domani e giovedì prossimo, è un vero e proprio derby in famiglia.



AMORE NEL CLUB - Soprattutto perché la signora Fonseca, da tre anni moglie del tecnico della Roma, è ucraina ed era impiegata dello Shakhtar, quando ha conosciuto Paulo, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Lei ha dunque lasciato il lavoro da giornalista e conduttrice tv, per evitare incidenti diplomatici.