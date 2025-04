Lazio, addio a Suor Paola: due ex biancocelesti si uniscono al cordoglio. Domani la camera ardente

Getty Images

Giornata di lutto oggi nel mondo, che si stringe nel ricordo di. Scomparsa ieri sera all'età di 77 anni, l'ecclesiastica è ricordata con affetto anche da chi oggi non è più a Roma nel club biancoceleste, ma che ha mantenuto negli anni un rapporto di amicizia e affetto con lei. A Radiosei è intervenutoquesta mattina: l'ex allenatore, che con la Lazio vinse la Coppa Italia nel 2009, ha ricordato l'aneddoto del tuffo nella fontana del Gianicolo (Er Fontanone per i romani, ndr), dopo la vittoria in un derby:"Tutti i giovedì andavamo nella comunità delle ragazze madri e i bambini orfani. Ci siamo andati la prima volta e poi mi diceva di tornarci di nuovo per scaramanzia. Il giovedì prima del derby, appena finita la cena, mi disse che se avessimo vinto si sarebbe fatta il bagno nella fontana e io sorridendo le risposi che l’avrai seguita. Succede che vinciamo il derby e dei giornalisti a fine gara mi chiesero se era vera la questione del tuffo nella fontana. Io sono rimasto anche un po' urtato, perché era un fatto privato tra me e lei... Tuttavia, una volta tornato a Formello, sento Manzoni parlare con Suor Paola al telefono e lei diceva che non ero stato di parola e che lei mi stava aspettando proprio alla fontana. Allora all’una di notte del 16 dicembre alla fine c’ero solo io lì. Le volevo, le voglio e le vorrò per sempre un gran bene".

Sulla propria pagina Instagram, anche l'ex centrocampista biancoceleste, oggi alla Fiorentina, ha postato un ricordo della Suora che ha avuto modo di conoscere e vivere da vicino nei suoi tanti anni di militanza nella Lazio, sin da ragazzino. "Una persona incredibile, una donna che ha dedicato la sua intera vita al prossimo.Grazie Suor Paola".A ricordare Suor Paola comunque, al di là del tifo e dei colori, ci sono tantissime personalità in tutta Roma e tantissime persone anche al di fuori del mondo del calcio. La solidarietà e le attività sociali portate avanti tramite la sua associazione benefica ha toccato le vite di moltissime persone e per questo l'amministrazione capitolina ha deciso di allestire domani dalle 10 in Campidoglio una camera ardente per permettere a tutti di darle un ultimo saluto. I funerali si terranno poi venerdì 4 aprile alle 10:30 presso la chiesa Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio. “Profondo dolore per la scomparsa di Suor Paola - ha dichiarato l'Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato - l’esempio più alto di solidarietà, carità e altruismo. Una persona che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città".