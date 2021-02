Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi ha parlato del ragazzo del momento in casa biancoceleste: Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra e nipote di Benito: "È un ragazzo umile, un grandissimo lavoratore, a me piace, anche se non è scattante come si solito sono i longilinei. Non è ancora pronto, ma ha grandi margini di miglioramento. Bisogna seguirlo, perché diventerà un calciatore. Non so in quale categoria, ma arriverà. Il cognome ingombrante? A lui non pesa. In campo va chi merita, non importa altro”