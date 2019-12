Attenzione al giallo. In casa Lazio la super sfida contro la Juventus è davvero decisiva: non solo per la classifica della Serie A, ma anche per la Supercoppa italiana, da giocare sempre contro i bianconeri. Inzaghi lo sa bene, dovrà stare attentissimo ai diffidati: chi prenderà il giallo, salterà la sfida di lusso in Arabia Saudita.



ALLARME GIALLO - Come riporta il Messaggero, in casa Lazio è allarme giallo: due super titolari come Acerbi e Lulic rischiano di non partire per la trasferta-Supercoppa. Non solo: anche Marco Parolo, che potrebbe subentrare a gara in corso, corre il rischio giallo. E dovrà stare attento: Inzaghi incrocia le dita, un giallo di troppo potrebbe costargli caro.