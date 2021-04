La Lazio batte 2-1 lo Spezia. Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, è intervenuto a Dazn al termine dell'incontro: "Simone si scusa, ma è rimasto senza voce visto il finale di gara molto concitato ed ha preferito mandare me. La squadra è stata brava ad assorbire la prima ora ad altissima intensità dello Spezia, il merito maggiore è stato quello di essere umili contro una neo promossa che è venuta a giocarsi la partita con grande coraggio, dimostrando di essere la vera sorpresa del campionato. Quello che conta è il risultato, siamo felici per questa vittoria sofferta, arrivata anche grazie a un pizzico di fortuna. Marusic? Rischio calcolato. Patric si è fermato nell'ultimo allenamento e lui era la prima opzione: abbiamo fatto questa scelta visto che sulla sinistra avevamo sia Lulic che Fares a disposizione. Pereira? E' stato sfortunat a prendere il giallo nel primo tempo che ha frenato il suo entusiasmo e la sua fantasia. Il diktat di Inzaghi, poi, è quello di sostituire sempre per primo il giocatore ammonito e quindi è stato richiamato. Luis Alberto? C'è stata preoccupazione, l'infortunio ha interessato anche il legamento della caviglia e temevamo il peggio. Il giocatore, però, ha risposto alla grande e con grande professionalità, si è messo a disposizione della squadra riuscendo addirittura a giocare uno scampolo di partita nel secondo tempo".