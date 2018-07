La Lazio prepara la nuova stagione. Archiviata la seconda amichevole del ritiro estivo di Auronzo di Cadore, Inzaghi e i suoi hanno davanti una settimana di lavoro intensa. Due le amichevoli in programma, mercoledì contro la Triestina e sabato prossimo contro la Spal. Una settimana fondamentale, per testare i nuovi arrivati e valutare i tanti giovani che Inzaghi ha portato in ritiro. Il mister ha deciso, proprio in vista degli impegni in programma, di concedere l'intera giornata di riposo ai suoi. Appuntamento a martedì mattina per il prossimo allenamento, la Lazio prende fiato, in attesa di novità dal mercato.