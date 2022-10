Dopo gli anticipi di ieri, l'ottava giornata di Serie A continua con altre sei gare in programma oggi.: da una parte Sarri, dall'altra Gotti, insieme hanno vinto un Europa League sulla panchina del Chelsea ( la storia ). Nelle prime sette partite i biancocelesti ne hanno vinte quattro, arrivano da due vittorie consecutive senza subire reti e hanno la seconda miglior difesa del campionato insieme alla Juve (5 gol subiti). Curiosità: in casa non hanno mai pareggiato. Lo Spezia ha 8 otto punti in sette giornate, prima della sosta aveva vinto contro la Sampdoria e ora vuole dare continuità a quel successo.- Sarri recupera, rimasto in dubbio fino all'ultimo. Al centro dell'attacco ci sarà lui insieme a Felipe Anderson e Zaccagni, che ha vinto il ballottaggio con Pedro. Rientra anchesulla fascia destra, in mezzo al campoè stato preferito a Vecino e Basic; regia affidata a Cataldi, Marco Antonio va in panchina. Gotti rimette Bastoni nel suo ruolo naturale esterno a sinistra, e in mezzo lancia- al debutto da titolare -preferito a Ekdal e Ferrer, con lui Ampadu e Bourabia. In difesa con Kiwior e Nikolaou c'è: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Sarri.: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Ellertsson, Bastoni; Gyasi, Nzola.: Gotti.