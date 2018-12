La Lazio non sa più vincere. E da martedì andrà in ritiro. Terzo pareggio consecutivo per 1-1 della banda di Inzaghi, che non riesce a fare 3 punti da 1 mese. Se la sconfitta contro l'Apollon è stata indolore, in Serie A la Lazio ha ceduto il quarto posto al Milan.



STATISTICHE NEGATIVE - Da martedì lo spogliatoio si guarderà negli occhi per capire cosa non va, come riporta Laziopage la Lazio non registrava 3 pareggi 1-1 consecutivi dal 2006, ma non è solo questo a preoccupare Inzaghi e i suoi. Manca grinta, approccio, gioco. Da martedì bisognerà cercare di risolvere la situazione.