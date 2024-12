Lecce-Juventus, perché gioca Perin e non Di Gregorio

Getty Images

La parola chiave in casa Juventus è emergenza.; l'allenatore bianconero dovrà rinunciare a molti titolari e il reparto più corto è la difesa, dove oltre a Bremer e Cabal manca anche Savona e torna titolare il brasiliano Danilo. La Juventus è talmente in emergenza che l'allenatore ha dovuto convocare diversi giovani da portare in panchina pescandoli tra Primavera e NextGen.- Di Gregorio va in panchina, ma dietro alla scelta di Motta non c'è nessun infortunio o problema fisico per l'ex portiere del Monza;come già fatto vedere altre volte. Il classe '97 quindi si siederà in panchina vicino a Thiago Motta insieme al terzo portiere della rosa della Juventus Carlo Pinsoglio.

- Sesta presenza stagionale per Perin, che. Prima ancora, l'allenatore aveva deciso di fare lo switch tra i pali e lanciare Perin titolare in Champions contro lo Stoccarda (partita vinta 1-0), nella vittoria per 3-2 in casa del Lipsia sempre in Europa, ha giocato da ex a Marassi nel successo per 3-0 col Genoa e il debutto stagionale è stato nello 0-0 di Empoli.