Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia di, storico allenatore argentino, che si è spento oggi all'età di 85 anni. Da inizio aprile El Flaco era ricoverato presso l'ospedale di Buenos Aires, a causa delle sue condizioni di salute precarie. Oggi, la triste notizia, diramata dall'AFA.Il tecnico argentino si ricorda in particolare per la vittoria del Mondiale del 1978 proprio alla guida dell'Albiceleste. Durante la sua carriera Menotti ha anche portato a casa i titoli di Coppa e Supercoppa spagnola sulla panchina del Barcellona, oltre a un Mondiale Under 20 con l'Argentina e a una storica vittoria del campionato argentino alla guida dell'Huracan. In Italia è transitato per un breve periodo (8 giornate) alla guida della Sampdoria, nel 1997.

Questa la nota diramata dalla federcalcio argentina: "L'Afa attraverso il suo Presidente Claudio Tapia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di César Luis Menotti, ex allenatore della nazionale argentina che attualmente ricopriva il ruolo di direttore generale delle squadre nazionali, e invia il suo più caloroso abbraccio alla famiglia e ai suoi cari".