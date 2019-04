Intervistato da ​Esporte Interativo, Malcom racconta la scorsa estate il mancato passaggio alla Roma e il trasferimento al Barcellona: "Non ho mai accettato la proposta della roma, ma i miei agenti hanno detto sì. In quel momento ero felice, ma quando è arrivato il Barcellona era il mio sogno, giocare con i migliori al mondo, allenarmi e crescere con loro... Anche andare a Roma è un sogno, ma potrei realizzarlo più avanti. Ho preferito venire qui per imparare molto ed è quello che è successo. Gioco poco, ma imparo tutti i giorni. Ho realizzato un sogno, per quello ho scelto il Barcellona".