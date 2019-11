Rivoluzione United o mercato low cost? La stampa inglese si divide: c'è chi propende per un cambiamento radicale da parte dei Red Devils nel mercato di gennaio e c'è invece chi sostiene che la precarietà di Ole Solskjaer possa essere un deterrente per investimenti folli. Circola però da più parti la lista dei desideri del tecnico norvegese: dai sogni impossibili (almeno per ora) Jadon Sancho e Erling Haaland, passando per le piste decisamente più concrete già da gennaio come Mario Mandzukic, Emre Can e ​James Maddison (Leicester), fino ai colpi in prospettiva futura come Richarlison (Everton) e Moussa Dembélé (Lione).