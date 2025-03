Manchester United-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Big match nella 28esima giornata della Premier League 2024/25: c'èLa sfida in programma domenica 9 marzo alle 17.30 a Old Trafford mette a confronto due squadre che vivono due stagioni diverse, con una differenza abissale in classifica: 21 punti.I Red Devils di, subentrato in corsa a Erik ten Hag, non escono dalla seconda metà della classifica, con soli 33 punti conquistati dopo 28 giornate. Lo United è reduce dall'1-1 in casa della Real Sociedad nell'andata degli ottavi di Europa League.I Gunners disono secondi con 54 punti, ma lontanissimi dal Liverpool capolista (67 punti), e arrivano dal largo successo contro il PSV a Eindhoven, il 7-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ipoteca il passaggio ai quarti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Manchester United - Arsenal in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutte le informazioni su Manchester United-Arsenal:: Manchester United-Arsenal: domenica 9 marzo 2025: 17.30: Sky Sport Calcio (canale 202), NOW: Sky Go, NOW: Onana; Yoro, Maguire, De Ligt; Mazraoui, Ugarte, Eriksen, Dalot; Zirkzee, Bruno Fernandes; Hojlund.. Amorim.

: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Ethan, Merino, Trossard.. Arteta.- La sfida tra Manchester United e Arsenal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202).Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.- Manchester United-Arsenal sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.