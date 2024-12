Mbappé accusato di stupro: la Procura svedese chiude l'inchiesta

AFP via Getty Images

Cade l'accusa di stupro per Kylian Mbappé. Come scrive oggi Repubblica la Procura svedese ha chiuso l'inchiesta per mancanza di prove sufficienti. "Ritengo che le prove non siano sufficienti per proseguire l'indagine, che è quindi chiusa", ha dichiarato in una nota il pubblico ministero incaricato del caso, Marina Chirakova.