Kylian Mbappè è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport :



In ogni caso il Psg quest’anno è molto atteso proprio in Champions, la vetrina della muova maglia.



"Giocare martedì all’Anfield contro una big d’Europa è il modo ideale per debuttare con questa nuova casacca. Certo, il Liverpool è una delle nostre principali rivali, ma ho buone sensazioni. Credo siamo pronti per fare qualcosa di positivo".



Il vostro girone non è facile, c’è pure il Napoli di Ancelotti in programma. È altrettanto fiducioso?



"È un girone complicato, ma è la natura stessa della Champions a volerlo perché si tratta del trofeo più ambito dalle più grandi squadre europee. Contro il Napoli sarà dura. Ancelotti fa giocare bene le sue squadre, con una precisa filosofia, pressando alto. E poi a Napoli c’è una tifoseria fantastica. Anche se il mio ricordo non è poi così piacevole. In amichevole nel 2016 con il Monaco da loro perdemmo 5-0. So di cosa parlo. Se ti addormenti in campo, non sono di certo loro a svegliarti. Se vogliamo vincere, bisognerà dare il massimo".



Allora Psg-Juventus in finale?



"Ci metto la firma".