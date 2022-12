Un gol, un assist e un’altra partita da trascinatore di una nazionale e di un popolo: nel 3-0 di Argentina-Croazia è stato ancora Lionel Messi il miglior giocatore e ora la stella sudamericana è pronta a giocarsi quella che potrebbe essere la partita più importante della sua carriera nella finale di Qatar 2022. “Sarà la mia ultima gara al Mondiale, sono pronto per la sfida”, ha detto il 10 della Selección al termine della semifinale, che oltre a far vincere la sua squadra punta anche al premio individuale di Miglior Giocatore del torneo, trofeo peraltro già conquistato in occasione di Brasile 2014. Le quote sono tutte a favore del sette volte Pallone d’Oro (a questo punto non è da escludere l’ottavo) e sulla speciale lavagna scommesse Messi miglior giocatore a Qatar 2022 vale quota 1,35 e l’unico vero avversario da temere per l’argentino è il francese Kylian Mbappé a 3,75. A quota 35 c'è Antoine Griezmann, mentre si sale a 50 per il giovanissimo Julian Alvarez e per l'esperto Olivier Giroud, primo rappresentante della Serie A in questa lavagna. Difficile la conferma di Luka Modric, il migliore nel 2018 ma ora a quota 200. Quattro numeri 1 sono in lizza per il trofeo di Miglior Portiere a Qatar 2022: Yassine Bounou ha trascinato il Marocco e si gioca su Betaland a 2,50, Damián Emiliano Martínez è stato decisivo per la cavalcata argentina verso la finale ed è proposto a 2,60. A seguire il francese Hugo Lloris a 5,50 e il croato Dominik Livakovic a 7,00.