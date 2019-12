❗There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov — Barca Universal (@BarcaUniversal) November 30, 2019

Un gol da fenomeno vero, ancora una volta, per batteree riportare il Barcellona in vetta alla classifica.è stato ancora una volta decisivo nella serata di ieri ricordando al mondo intero il motivo per cui, questa sera, è il principale candidato a vincere il. Tutta la stampa spagnola è concorde nel ritenere certa la vittoria del premio individuale più importante, quello assegnato da France Football, che per la Pulce sarebbe il sesto assoluto.La premiazione di questa sera farà luce sulla scelta finale, ma se l'indiscrezione fosse confermata, ilL'argentino nel corso della passata stagione, ha sì vinto il titolo della Liga da Pichici, ma ha deluso e non poco in Champions League dove, invece, ha trionfato coloro che, sempre secondo le anticipazioni, sono destinati ad arrivare dietro alla Pulce. Si tratta rispettivamente dicampioni d'Europa in carica e primissimi in classifica in Premier League.Nel corso della serata di ieri, infatti, il portale Barca Universal ha svelato quella che potrebbe essere la classifica finale del premio, con tanto di numero di voti ricevuti per entrare nella top ten.Un Ronaldo che non è atteso oggi alla premiazione e che, invece, si recherà al Galà del Calcio per ritirare il premio come miglior giocatore della passata Serie A.