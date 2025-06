AFP via Getty Images

Milan, due richieste per Camarda

Daniele Longo

55 minuti fa

1

Francesco Camarda ha bisogno di giocare tanto per crescere. E proprio su questo aspetto che intende far leva lo Spezia: il club ligure pensa concretamente al giovane talento del Milan per sostituire Francesco Pio Esposito che è tornato all'Inter. Nei prossimi giorni è previsto un confronto in sede al Milan per capire se ci sono margini per ottenere il classe 2008 in prestito per una stagione.



CONCORRENZA AL MONZA - Lo Spezia entra in una corsa che vede il Monza protagonista. Adriano Galliani conta sulla parola strappata a gennaio al Milan. Il club brianzolo vorrebbe ottenere Camarda in prestito biennale per aprire un nuovo ciclo intorno a lui.