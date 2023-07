Dal ritiro delnegli Stati Uniti giungono le parole di, CEO dei rossoneri, intervistato da ESPN. Il dirigente rossonero ha parlato del, ponendo anche gli obiettivi per il futuro e menzionando i piani del club per ile le nuove prospettive legate alla“Abbiamo, negli acquisti per cercare di avere una stagione migliore quest’anno. Direi che, sono molto felice dell’allenatore e dei giocatori e penso che faremo una buonissima stagione.e spero che anche i tifosi saranno felici come lo sono io”.“Quando sono entrato nel Milan il Milan era in crisi. Abbiamo un piano, un percorso e una direzione che credo siano molto buoni.come l’anno scorso e vogliamo continuare così. Abbiamo vari progetti di miglioramento e. Si è parlato per molti anni del nuovo stadio del Milan, ma io. Milan e Inter hanno lo stadio insieme ed è una eccezione nel mondo per rivali cittadine cosi grande.”.“Questo tipo di campionati sono un nuovo contenuto per i tifosi. Ci sono, perché investire nell’industria aiuta l’industria dello sport a crescere. Ci sono nuove idee che ci aiutano a capire come fare le cose in modo diverso.”., abbiamo 16 fan club in Nord America, di cui 13 sono negli USA e due in California. Noi vogliamo crescere.e il calcio vi sta crescendo in maniera esponenziale. Noi siamo club italiano con una proprietà americana, Red Bird Capital Partners di Gerry Cardinale, e loro sono da tempo in questo mondo in cui si incontrano sport media, intrattenimento e culture. Ci aiutano molto nello sviluppo in generale e, in particolare, con la nostra fan base negli USA.”. Facendo riferimento ai giocatori americani del Milan, Furlani ha concluso: "Ora abbiamo un giocatore americano, Pulisic. Luka Romero ha origini messicane, Tomori ha origini canadesi”.