Milan, Gabbia: "Il valore della rosa non rispecchia la posizione in cui siamo, ma la colpa è nostra"

Al termine della netta vittoria per 4-0 sull'Udinese, il difensore rossonero Matteo, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:"In settimana abbiamo spinto molto sulle nostre problematiche recenti, come l'approccio alla partita. Abbiamo lavorato tanto in settimana, bene, tutti con disponibilità e stasera abbiamo dato una bella risposta. Penso sia stato un bello spettacolo vedere il Milan stasera".."Il valore della rosa non rispecchia la posizione in cui siamo, ma le colpe sono nostre e non di altri. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, cercando di fare il meglio possibile in questo finale di stagione. Sono contento per tutti i miei compagni".

"Sta bene. Appena è finita la partita abbiamo chiesto ai dottori come sta e ci hanno tranquilizzato: è in ospedale per accertamenti, ma sta bene e siamo contenti. È un grande capitano e ci ha messo la faccia per noi"."Mi è piaciuto molto giocare così. Il mister è stato bravo: in pochi giorni ci ha spiegato bene ciò che vuole, mi è piaciuto molto e ha funzionato questa sera. Ci ha dato solidità a noi in difesa e atutta la squadra. È stata una bella iniziativa".