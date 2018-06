Quello di Suso è un caso particolare, di quelli destinati a protrarsi per diverso tempo. Gattuso non fa mistero del fatto che vorrebbe tenerlo, la clausola non lascia tranquilli. Dalla Spagna sono convinti del contatto, recente, tra il giocatore e Simeone, convinto di portarlo all'Atletico Madrid. Il Milan? Smentisce, per quello che è un vero e proprio intrigo di mercato.