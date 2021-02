Il Milan non va oltre il 2-2 all'andata a Belgrado contro la Stella Rossa. Così Stefanoè intervenuto a Sky Sport al termine del match: “Era la partita giusta per rilanciarci se avessimo portato a casa la vittoria, che era quasi raggiunta. Non abbiamo sfruttato al meglio la superiorità numerica, potevamo fare il terzo gol e soprattutto non dovevamo subire il pareggio. Però”.- “Non è questione di scorie ma dobbiamo analizzare le nostre partite e alzare il livello delle nostre prestazioni, perché arriva un momento importante della nostra stagione. Si può fare meglio”.- “La nota veramente dolente della serata è la ricaduta di Bennacer. Ha sentito qualcosina, questo è un aspetto negativo della serata di oggi. Dispiace per lui dato che dovrà fermarsi di nuovo”.- “Bisogna fare una valutazione ampia. Abbiamo fatto un periodo con tanti infortunati e quindi chi ha dovuto giocare spesso, ha speso tanto. Ora dobbiamo far tornare in condizione chi è stato infortunato e far recuperare bene chi ha giocato tanto prima, però fisicamente stiamo bene. Oggi non abbiamo vinto perché non abbiamo avuto la personalità di fare il terzo gol”.- “Ultimamente ci sono stati tanti gol nei derby con partite equilibrate. Credo che stavolta possa vincere la squadra che subirà meno gol.”.