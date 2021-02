A Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la prestazione di Mario Mandzukic in Stella Rossa-Milan, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League finita 2-2: "Con Mandzukic ci vuole pazienza, va aspettato e deve raggiungere la condizione ottimale. Lui non è Ibrahimovic, lo svedese una palla alta la controlla e la mette a terra mentre lui la spizza. Secondo me rende meglio un po' più spostato piuttosto che centrale, anche se può fare il centravanti".