Nuovi problemi per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan ha abbandonato al 39' la sfida di Europa League con la Stella Rossa: Bennacer ha accusato un fastidio dietro la coscia destra, al suo posto Pioli ha inserito Sandro Tonali. Tegola in vista del derby con l'Inter, in programma domenica alle 15.