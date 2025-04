Milan stregato dal crack Mastantuono: tra clausola, Manchester United e tempistiche

Redazione Calciomercato

Da Azul, sobborgo di Buenos Aires, al mondo.disegna calcio nella sua accezione più pura. L’arcobaleno su calcio piazzato con il quale ha aperto la danze per il suonel sentito derby contro i rivali storici del Boca Juniors è stata un’opera d’arte che rimarrà imperitura nella storia del Superclasico. Una prodezza che conferma, ancora una volta, che i Dei del calcio hanno un rapporto confidenziale con l’Argentina.

- “Dobbiamo proteggerlo. Ha i piedi per terra, ma dobbiamo fargli sentire che deve continuare a crescere. È un ragazzo di 17 anni che non sta crescendo con la normalità di un qualsiasi diciassettenne, ma è quello che cercheremo di fare per lui”. Marcelo, tecnico del River Plate, a fine partita ha indicato la strada per allevare, custodire e godere del talento di Franco Mastantuono. La bellezza del primo tocco a eludere l’intervento del difensore, l’abilità nel leggere prima lo sviluppo dell’azione e una straordinaria capacità balistica sono doti naturali che rendono questo ragazzo un pezzo unico. Allo stato attuale risulta difficile disegnargli un ruolo definitivo, il suo calcio è poesia in movimento. Marcelo Gallardo lo fa partire dall’esterno lasciandolo libero di imperversare su tutta la trequarti offensiva.

- Le grandi d’Europa seguono Mastantuono ma l’unica certezza è che per un trasferimento all’esteroIn Italia Franco ha diversi estimatori con il: il mancino del River Plate piace tantissimo al club rossonero.- Dalla corsa per Mastantuono è uscito, almeno per il momento, il. I Blancos sembravano essere il club meglio posizionato nella corsa al classe 2007 argentino ma. Uno spazio in cui si è inserito bene ilpronto a fare un’offerta già nel giro di qualche giorno per bloccare uno dei più importanti talenti emergenti del calcio argentino.