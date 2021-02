Il Milan non riesce a vincere quando va in svantaggio. I rossoneri in ben 6 occasioni è andato sotto nel punteggio, e mai è riuscito a ribaltare la situazione. Contro Verona, Parma e Genoa sono arrivati 3 pareggi, mentre contro Juventus, Atalanta e Spezia sono arrivate 3 sconfitte. Un dato da non sottovalutare che deve far riflettere Stefano Pioli, sottolinea Milannews.it